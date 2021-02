Romano | ruba al supermercato e aggredisce la guardia | 37enne in manette

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lunedì pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Treviglio sono intervenuti alLidl di via Montecatini adove hanno tratto in arresto unmarocchino pregiudicato e senza fissa dimora che, nell’occasione, aveva appena perpetrato un furto nell’esercizio. Scoperto dall’addetto alla sorveglianza, non aveva esitato ad aggredirlo con spintoni, calci e pugni nel tentativo di darsi alla fuga, facendo così configurare a suo carico il reato di rapina impropria. Una pattuglia del Comando Stazione didi Lombardia è subito intervenuta traendo in arresto l’uomo che, nel frattempo, era stato rincorso e a fatica bloccato dall’addetto all’esterno dell’esercizio. La refurtiva recuperata –il cui valore è di circa 100 euro- è stata quindi restituita al legittimo proprietario mentre l’addetto alla ...