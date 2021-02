Nuovo decreto, divieto spostamenti tra Regioni e visite ad amici e parenti solo in due (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mario Draghi stringe i bulloni delle misure contro l’emergenza Covid. Mentre i comuni e il leader della Lega, Matteo Salvini, chiedono di poter tornare a cenare nei ristoranti, il primo decreto legge... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mario Draghi stringe i bulloni delle misure contro l’emergenza Covid. Mentre i comuni e il leader della Lega, Matteo Salvini, chiedono di poter tornare a cenare nei ristoranti, il primolegge...

Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - Corriere : ?? Ecco il nuovo decreto - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - claudiodamico72 : Nuovo decreto approvato: spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo e no alle visite ai parenti in zona rossa… - ginugiola : RT @SkyTG24: Nelle zone rosse non sarà più possibile visitare amici e parenti. Le novità del nuovo decreto: -