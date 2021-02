Nek sta ancora male? La sua confessione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nek ha voluto spiegare quali sono le sue condizioni di salute dopo un brutto incidente casalingo di cui è stato vittima. Ecco le sue parole. Nek, nelle ultime settimane. è stato un inedito e un inaspettato protagonista sul piccolo schermo. Il tutto è legato alla sua partecipazione a ‘Da noi… A ruota libera’. Il cantante Leggi su youmovies (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nek ha voluto spiegare quali sono le sue condizioni di salute dopo un brutto incidente casalingo di cui è stato vittima. Ecco le sue parole. Nek, nelle ultime settimane. è stato un inedito e un inaspettato protagonista sul piccolo schermo. Il tutto è legato alla sua partecipazione a ‘Da noi… A ruota libera’. Il cantante

confuangi : @Giovannid_22 Ma guardatellaaaa a napoli si direbbe ' comm sta tutt cacat' nek senso tutta emozionata xke poi lei… - serafinehogws : We nek quanto tempo che periodo imbarazzante che mi sta tornando in mente mamma mia - netrazimnanu : @Emdac_Bazirani Hahahahahahahhaha nek misle sta hoce, spucalo me malo u glavyyyy -