Mezzanego incidente mortale, auto in fondo alla scarpata: la vittima aveva solo 26 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mezzanego incidente mortale poco dopo le 6 del mattino di oggi lunedì 22 febbraio 2021. In Liguria, a Mezzanego, a pochi passi da Genova, sulla strada provinciale 586 della Val d'Aveto. A perdere la vita una ragazza di soli 26 anni che è finita con la sua auto in una scarpata. leggi anche l'articolo —> Covid, attesa per il nuovo decreto: cosa si sono detti ministri e Regioni Brutto risveglio nel genovese. Una donna di 26 anni è morta in un brutto incidente. La ragazza avrebbe perso il controllo della vettura, la cui corsa è terminata in una scarpata. Uno schianto avvolto nel mistero: gli agenti sono al lavoro per ricostruire quanto successo. Questa mattina, dopo le 6, una donna, aprendo la finestra, ha visto la ...

