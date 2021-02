Maldini - Renzi | la sfida dei figli in serie C

(Di lunedì 22 febbraio 2021) SESTO SAN GIOVANNI - Christian ilo maggiore di Paolonella Pro Sesto , contro Francescoo di Matteo, attaccante della Pistoiese schierato titolare per la prima volta. È ...

SESTO SAN GIOVANNI - Christian il figlio maggiore di Paolonella Pro Sesto , contro Francesco figlio di Matteo, attaccante della Pistoiese schierato titolare per la prima volta. È finita, con un giusto 2 - 2, anche se i padroni di casa ...E più di una volta è statojr a marcare Francesco, classe 2001.Dici Renzi e pensi a Matteo, parli di Maldini e tornano in mente le prodezze di Paolo col Milan e i successi di Cesare. Eppure, nel 2021, questi due cognomi sono stati protagonisti di un duello, in ca ...Francesco Renzi: calciatore, Pistoiese, età Classe 2001, Francesco Renzi è uno dei figli dell'ex premier Matteo Renzi. Ad oggi, è un giovane calciatore, acquistato ...