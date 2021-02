Leonardo Semplici è il nuovo allenatore del Cagliari

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ildel. Arriva l’ufficialità con una nota pubblicata dal club sul suo sito. IlCalcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ache ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2022. Assieme al mister arrivano in rossoblù Andrea Consumi in qualità di vice, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Nato a Firenze, il 18 luglio 1967,inizia la sua carriera danel 2004 sulla panchina del Sangimignano, che conduce subito alla promozione in D. L’anno dopo passa al Figline Valdarno, con cui è ...

Era già stato nel club sardo dal 2015 al 2017 e il suo ingaggio avviene nel giorno stesso dell'avvicendamento in panchina tra Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici. 'Classe 1955, per Stefano ... La squadra, terz'ultima in classifica a quota 15 dopo 23 giornate, dovrebbe essere affidata a Leonardo Semplici.