James Franco, dopo le accuse arriva l'accordo: le vittime hanno deciso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Novità in vista per James Franco accusato di violenza sessuale da parte di due studentesse della sua scuola di recitazione. Le parti avrebbe trovato un accordo. James Franco può finalmente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

