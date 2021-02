Istat: realtà e sfide in campo con il 7° Censimento generale Agricoltura (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Una foto, un primo piano del mondo agricolo italiano che ne metta in luce le caratteristiche e offra una base solida di conoscenze allo sviluppo futuro. È l'obiettivo che si pone il 7° Censimento generale dell'Agricoltura, messo in campo dall'Istat, che punta a coinvolgere in maniera innovativa e telematica circa un milione e 700mila aziende del settore per fornire un quadro statistico approfondito, a livello nazionale, regionale e locale, del comparto agricolo e zootecnico. L'indagine si concluderà il 30 giugno 2021 e per la primavera del 2022 è prevista la diffusione definitiva dei dati. In futuro, la rilevazione assumerà carattere permanente: l'analisi, infatti, sarà condotta attraverso un impianto che integra rilevazioni dirette di natura campionaria e dati amministrativi, in grado ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Una foto, un primo piano del mondo agricolo italiano che ne metta in luce le caratteristiche e offra una base solida di conoscenze allo sviluppo futuro. È l'obiettivo che si pone il 7°dell', messo indall', che punta a coinvolgere in maniera innovativa e telematica circa un milione e 700mila aziende del settore per fornire un quadro statistico approfondito, a livello nazionale, regionale e locale, del comparto agricolo e zootecnico. L'indagine si concluderà il 30 giugno 2021 e per la primavera del 2022 è prevista la diffusione definitiva dei dati. In futuro, la rilevazione assumerà carattere permanente: l'analisi, infatti, sarà condotta attraverso un impianto che integra rilevazioni dirette di natura campionaria e dati amministrativi, in grado ...

