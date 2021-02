Isola dei Famosi 2021: un ex tronista di Uomini e Donne entra a far parte del cast! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manca pochissimo all’esordio dell’Isola dei Famosi 2021 e un’altra new entry sarebbe ormai ufficiale: Andrea Cerioli! A comunicare questa notizia ci avrebbe pensato TVBlog. L’ex tronista (ma anche ex corteggiatore) di Uomini e Donne non sarebbe nuovo all’esperienza di un reality. Andrea Cerioli, infatti, in passato ha partecipato anche come concorrente del Grande Fratello e come tentatore a Temptation Island. Tutti, comunque, lo ricordano per il suo percorso nel salotto mariano, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Arianna Cirrincione. Sul suo profilo Instagram, Andrea Cerioli si posiziona come un vero e proprio influencer (chiacchieratissimi i suoi scatti per Intimissimi Uomo) ed oggi conta oggi 1,5 milioni di follower. View this post on ... Leggi su trendit (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manca pochissimo all’esordio dell’deie un’altra new entry sarebbe ormai ufficiale: Andrea Cerioli! A comunicare questa notizia ci avrebbe pensato TVBlog. L’ex(ma anche ex corteggiatore) dinon sarebbe nuovo all’esperienza di un reality. Andrea Cerioli, infatti, in passato hacipato anche come concorrente del Grande Fratello e come tentatore a Temptation Island. Tutti, comunque, lo ricordano per il suo percorso nel salotto mariano, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Arianna Cirrincione. Sul suo profilo Instagram, Andrea Cerioli si posiziona come un vero e proprio influencer (chiacchieratissimi i suoi scatti per Intimissimi Uomo) ed oggi conta oggi 1,5 milioni di follower. View this post on ...

liamscare : pazzesko andrea cerioli all’isola dei famosi finalmente posso fare la morta di cazz0 come cristo comanda - drinkthiscola : RT @trash_italiano: Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - La_Pripra : RT @trash_italiano: Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - AtlantisProm : Per me a parte 2/3 il resto dei partecipanti dell'isola sono insignificanti e in mezzo ci metto anche questo Cerioli che al GF fu inutile -