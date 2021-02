Iran, accordo per sblocco 9 miliardi di dollari in Sud Corea (Di lunedì 22 febbraio 2021) Iran e Corea del Sud hanno raggiunto un'intesa sullo sblocco dei circa 9 miliardi di dollari di fondi Iraniani congelati nelle banche del Paese asiatico a seguito delle sanzioni americane. Lo rende ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021)del Sud hanno raggiunto un'intesa sullodei circa 9didi fondiiani congelati nelle banche del Paese asiatico a seguito delle sanzioni americane. Lo rende ...

