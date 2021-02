pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - antbeljuve : @F1N1no @RiccardoJ89 Inter - Genoa 28/2 (7 gg) Parma - Inter 4/3 (4 gg) Inter - Atalanta 8/3 (4 gg) Verona - Juven… - MoliPietro : Inter-Genoa: formazioni e dove vederla - iamfrancesco91 : @DVACMILAN Il Genoa la perde con l'Inter, per me il Genoa va lì e si Scansa - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Dopo il Verona, il Genoa dovrà sfoderare 'l'anima' contro l'Inter - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Genoa

TPI

...per il dolore alla caviglia sinistra infortunatasi lo scorso 16 dicembre nel match con l', ha ... Atalanta (Coppa Italia),, Atalanta (Coppa Italia), Juventus, Granada (Europa League) e ...... secondo per diverse settimane prima di scendere un punto dietro rispetto ae Juventus, dopo ... Dopo lo scivolone interno contro il, pesante per la classifica, i sardi hanno opposto una ...Al Meazza nel fine settimana si giocherà la partita Inter-Genoa. Volte soprire le quote esatte per le scommesse? scopriamole.Sono loro i signori della Stracittadina, di Milano. Non poteva esserci risveglio più dolce per i tifosi nerazzurri che stamattina aprendo il giornale hanno trovato un bel regalo nella classifica della ...