Impennata di contagi a Brescia, i timori del sindaco Del Bono: "Per zona rossa attendiamo parere Cts"

Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, ha commentato così l'escalation di contagi che si sta riscontrando sul territorio: "Sono pienamente cosciente che c'è un aumento dei casi. Per quanto riguarda la città non c'è una situazione particolarmente grave, ma l'andamento del contagio preoccupa soprattutto in provincia". "Non spetta a noi dire se siamo da zona rossa, gialla, arancione. Esistono i comitati tecnici scientifici, nazionale e regionale, che ci devono dire quale è la situazione. Non so dire quindi se oggi siamo da zona rossa perché non ho tutti i dati che ha invece il Cts". Tuttavia, Del Bono ha specificato: "Sarei per arginare il flusso di gente il sabato pomeriggio in centro città. Se resterà la ...

