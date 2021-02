Harden - Irving da applausi, Clippers giù. E i Nets ora fanno davvero paura… (Di lunedì 22 febbraio 2021) La nuova tirannia prende forma. Brooklyn sbanca anche la Los Angeles dei Clippers dopo quella dei Lakers e chiude con uno spettacolare e nervoso 112 - 108 il suo giro a Ovest lungo 5 partite. Tutte ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) La nuova tirannia prende forma. Brooklyn sbanca anche la Los Angeles deidopo quella dei Lakers e chiude con uno spettacolare e nervoso 112 - 108 il suo giro a Ovest lungo 5 partite. Tutte ...

