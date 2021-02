Gazzetta: Osimhen dimesso dall’ospedale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ricoverato ieri sera all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo la caduta in campo per cui aveva battuto la nuca e perso i sensi. La tac aveva evidenziato un trauma cranico per cui i medici hanno ritenuto necessario tenerlo in osservazione. La Gazzetta conferma che Osimhen ha trascorso una notte tranquilla ed è stato dimesso oggi torna a Napoli dove, domani, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove verrà visitato dal primario di neurochirurgia, il professor Alfredo Bucciero per verificare le condizioni dopo il trauma cranico. In precedenza, sempre la Gazzetta aveva spiegato che al suo risveglio questa mattina il calciatore non ricordava nulla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del Napoli Victor, ricoverato ieri sera all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo la caduta in campo per cui aveva battuto la nuca e perso i sensi. La tac aveva evidenziato un trauma cranico per cui i medici hanno ritenuto necessario tenerlo in osservazione. Laconferma cheha trascorso una notte tranquilla ed è statooggi torna a Napoli dove, domani, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove verrà visitato dal primario di neurochirurgia, il professor Alfredo Bucciero per verificare le condizioni dopo il trauma cranico. In precedenza, sempre laaveva spiegato che al suo risveglio questa mattina il calciatore non ricordava nulla ...

