Ferrara, donna trovata morta in casa: fermato un uomo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ferrara, a Bondeno una donna è stata uccisa da oggetto contundente: si tratta di Rossella Placati, di 50 anni Delitto a Bondeno. Nei paese in provincia di Ferrara, a Borgo San Giovanni, una donna è stata trovata morta in casa. La prima ipotesi è che si sia trattato di un omicidio. La vittima si chiama Rossella Placati, di 48 anni. Il corpo della donna è stato trovato con una grande e profonda ferita sulla testa. Probabilmente è stata colpita con un oggetto contundente. I carabinieri hanno chiuso le strade adiacenti e il magistrato di turno sul posto ha sentito dei testimoni. La casa dove è stata trovata senza vita è divisa su più piani. Il corpo è stato trovato in quello inferiore. Da un anno e mezzo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 febbraio 2021), a Bondeno unaè stata uccisa da oggetto contundente: si tratta di Rossella Placati, di 50 anni Delitto a Bondeno. Nei paese in provincia di, a Borgo San Giovanni, unaè statain. La prima ipotesi è che si sia trattato di un omicidio. La vittima si chiama Rossella Placati, di 48 anni. Il corpo dellaè stato trovato con una grande e profonda ferita sulla testa. Probabilmente è stata colpita con un oggetto contundente. I carabinieri hanno chiuso le strade adiacenti e il magistrato di turno sul posto ha sentito dei testimoni. Ladove è statasenza vita è divisa su più piani. Il corpo è stato trovato in quello inferiore. Da un anno e mezzo ...

repubblica : Ferrara, donna uccisa in casa con colpi alla testa: Il corpo trovato nell'appartamento che condivideva col compagno… - MediasetTgcom24 : Bondeno (Ferrara), donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio #Bondeno - infoitinterno : Ferrara, donna di 50 anni trovata morta in casa a Bondeno: ipotesi omicidio - infoitinterno : Ferrara, donna uccisa in casa con colpi alla testa - infoitinterno : Ferrara, donna trovata morta nel suo appartamento. “Ipotesi omicidio” -