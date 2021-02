Fausto Gresini è morto: chi era l’ex pilota di moto, il profilo (Di martedì 23 febbraio 2021) Fausto Gresini è morto: il decesso è avvenuto nella serata di lunedì 22 febbraio 2021. Ricoverato a fine 2020 per aver preso il Covid-19, l’ex pilota di moto è apparso subito in gravi condizioni, sebbene di recente sembrava stesse migliorando. Le sue condizioni sono però peggiorate nella serata di giovedì 18 febbraio, quando erano trascorsi ben 55 giorni di ricovero. In quella serata fu comunicato che le condizioni di Gresini erano peggiorate. Finito in coma farmacologico, le ultime notizie sulla sua salute parlavano di condizioni stabili con valori sufficienti. Poi la tragica notizia. Chi era Fausto Gresini Fausto Gresini nasce a Imola il 23 gennaio 1961. Il suo esordio nel ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 febbraio 2021): il decesso è avvenuto nella serata di lunedì 22 febbraio 2021. Ricoverato a fine 2020 per aver preso il Covid-19,diè apparso subito in gravi condizioni, sebbene di recente sembrava stesse migliorando. Le sue condizioni sono però peggiorate nella serata di giovedì 18 febbraio, quando erano trascorsi ben 55 giorni di ricovero. In quella serata fu comunicato che le condizioni dierano peggiorate. Finito in coma farmacologico, le ultime notizie sulla sua salute parlavano di condizioni stabili con valori sufficienti. Poi la tragica notizia. Chi eranasce a Imola il 23 gennaio 1961. Il suo esordio nel ...

Gazzetta_it : Covid, addio a Fausto Gresini: l'ex pilota è morto a 60 anni - SkySportMotoGP : È MORTO FAUSTO GRESINI ERA RICOVERATO PER COVID ALL'OSPEDALE DI BOLOGNA #SkyMotoGP #Gresini #SkyMotori - Eurosport_IT : Notizie che non vorremmo mai scrivere, leggere, sentire. A 60 anni, ci lascia Fausto #Gresini ???… - FrancescoPonzin : RT @SkySportMotoGP: È MORTO FAUSTO GRESINI ERA RICOVERATO PER COVID ALL'OSPEDALE DI BOLOGNA #SkyMotoGP #Gresini #SkyMotori - mukkus1 : RT @Alessyo10: Vi voglio immaginare così ora Ciao Fausto #gresini -