Fabrizio Iozzo è il creatore di “DPCM – Il gioco da tavolo” tra critiche | imprevisti e bonus vacanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “La cosa che mi ha colpito di più in tutta questa storia è la valanga di insulti enegative che ho ricevuto, per un’idea nata pere con un intento assolutamente ed esclusivamente scherzoso. Non mi permetterei mai di fare dell’ironia o addirittura lucrare sulla sofferenza altrui”.non riesce a credere all’ondata d’odio che lo ha travolto per aver creato “Il”, undanato con il solo scopo di scherzare sulle tante cose accadute nell’anno della pandemia, e che da qualche settimana è sulla bocca (e sulle pagine Facebook) di tutti. Prima di approfondire la questione, una cosa va detta:ha creato undavvero originale, nuovo, a suo modo geniale, e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Iozzo

Velvet Mag

Nasce Dpcm 2020 Edition, il gioco da tavolo che richiama Monopoly ma in stile pandemia: per ora, però, non è in vendita. Dall'idea di, 47 anni di Roma, nasce Dpcm 2020 Edition un gioco da tavolo che ripercorre le tappe della pandemia nel nostro paese. Il gioco da tavolo si ispira a Monopoly con tanto di tabellone e di ..., 47 anni, romano, è l'ideatore dell'irriverente gioco da tavola che rivisita il tradizionale Monopoly trasportandolo al tempo della pandemia. Il gioco chiaramente prende in ...La pandemia è entrata anche nel mondo dei giochi da tavolo e al classico Pandemic si sono aggiunti altri passatempi a tema Covid-19. Tra queste sicuramente la più originale è nata da un’idea di un inf ...Nasce Dpcm 2020 Edition, il gioco da tavolo che richiama Monopoly ma in stile pandemia: per ora, però, non è in vendita.