Fabio Fazio spaventa i suoi fan | “Mi devo operare” – VIDEO

Leggi su inews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’annuncio in diretta a Che Tempo Che Fa per annunciare che non saranno in onda,spiega dell’intervento che deve fare “Noi non ci vediamo la settimana prossima,fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua.” – @fab#CTCF pic.twitter.com/HbUK3N5yms — L'articolo proviene da Inews.it.