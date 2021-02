Eav, treni triplicati entro quest’anno. De Luca: Un miliardo per il trasporto pubblico (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Abbiamo un programma in corso per oltre un 1 miliardo di euro. Abbiamo raddoppiato i treni della Cumana, li triplichiamo entro quest’anno”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dei nuovi treni Eav. “Aspettiamo il Consiglio di Stato da un anno e mezzo, che decida sulla consegna di una gara per produrre nuovi treni, ma in Italia non manca mai un ricorso al Tar o al Consiglio di Stato. Stiamo mettendo in piedi il più vasto programma di rinnovamento del trasporto pubblico che ci sia in Italia – ha aggiunto il governatore campano -, accompagnandolo ad assunzioni e sostengo alle fabbriche che in Campania producono autobus e treni, nello specifico la Firema di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Abbiamo un programma in corso per oltre un 1di euro. Abbiamo raddoppiato idella Cumana, li triplichiamo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine della presentazione dei nuoviEav. “Aspettiamo il Consiglio di Stato da un anno e mezzo, che decida sulla consegna di una gara per produrre nuovi, ma in Italia non manca mai un ricorso al Tar o al Consiglio di Stato. Stiamo mettendo in piedi il più vasto programma di rinnovamento delche ci sia in Italia – ha aggiunto il governatore campano -, accompagnandolo ad assunzioni e sostengo alle fabbriche che in Campania producono autobus e, nello specifico la Firema di ...

