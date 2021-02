Cybersicurezza | scoperta una nuova tecnica ingannevole per le truffe via mail

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) I criminali informatici cambiano costantemente le proprie tattiche al fine di evitare che siano intercettate. I ricercatori di sicurezza di GreatHorn, ad esempio, hanno scoperto di recente unae particolarmente subdola campagna di phishing (viache fingono di provenire di aziende e istituzioni note al fine di sottrarre dati sensibili agli utenti) in grado di bypassare le difese tradizionali. Moltedi phishing tradizionali prevedono la modifica di alcune lettere dell’URL, vale a dire l’indirizzo web di un sito popolare, al fine di ingannare gli utenti portandoli a navigare in realtà su pagine false. Lastrategia individuata invece non cambia l’indirizzo, che può quindi restare del tutto corretto, variando invece alcuni dei simboli utilizzati nel prefisso che va prima ...