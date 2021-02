Crotone | Messias ci crede | «Juve? Abbiamo bisogno di un risultato»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Juniorè il pericolo numero 1 delche affronterà questa sera lantus: ecco le dichiarazioni del fantasista Junior, fantasista del, ha parlato a TMW della sfida contro la– «Noidi unvoglia di far bene. La partita di oggi è importante, ma una volta passata quella di stasera dovremo pensare alla prossima partita. Questa non dovrà condizionare le altre partite che dovremo giocare, dobbiamo avere voglia di riprendere il cammino». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : #Suarez è capocannoniere e con i suoi 16 gol ha praticamente ipotecato il titolo dell’#Atletico (+5 sul #RealMadrid… - alaimotmw : Junior #Messias a @TuttoMercatoWeb: “#Juve, noi ci proviamo: stasera vogliamo fare risultato. Riprendiamo il cammin… - alexfrosio : @_CalcioItaliano Il Crotone almeno ha Messias - pccpla : RT @GoalItalia: Da Crotone avvisano la Juve in vista della sfida di domani: attenzione a Junior Messias ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Ursino esclusivo: '#Messias è da #Juve. Pensai a #Pirlo per il #Crotone' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Messias

Calcio News 24

(4 - 3 - 1 - 2): Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; Molina, Petriccione, Vulic;; Ounas, Di Carmine. Dove vedere il match in diretta e streaming Juventus -, match ...(4 - 3 - 1 - 2) probabile formazione: Cordaz; Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Petriccione, Zanellato, Vulic;; Ounas, Di Carmine. All. StroppaAll’Allianz Stadium si gioca oggi la sfida Juventus-Crotone, ultima gara della 23a giornata di Serie A (Virgilio Sport) E invece non è ancora il momento di rientrare. A spizzichi e bocconi fino a fine ...Messias: «Con la Juve ci serve il risultato, se faccio gol....». Le dichiarazioni dell'attaccante del Crotone verso il match dello Stadium ...