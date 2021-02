Cossu, migliorano le condizioni dopo l'incidente (Di lunedì 22 febbraio 2021) CAGLIARI - migliorano le condizioni di Andrea Cossu, l'ex giocatore del Cagliari e della Nazionale e ora dirigente rossoblù, rimasto ferito sabato sera in un incidente stradale avvenuto lungo la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CAGLIARI -ledi Andrea, l'ex giocatore del Cagliari e della Nazionale e ora dirigente rossoblù, rimasto ferito sabato sera in unstradale avvenuto lungo la ...

