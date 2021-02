Congo, l’ambasciatore italiano e un carabiniere uccisi in un assalto al convoglio Onu. Morto anche l’autista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luca Attanasio viaggiava su una vettura nella zona a est del paese africano. L’attacco potrebbe essere opera delle Forze di liberazione del Ruanda. Mattarella: Italia in lutto per servitori Stato. Di Maio: riferirò appena possibile in Parlamento Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luca Attanasio viaggiava su una vettura nella zona a est del paese africano. L’attacco potrebbe essere opera delle Forze di liberazione del Ruanda. Mattarella: Italia in lutto per servitori Stato. Di Maio: riferirò appena possibile in Parlamento

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - CristianPeveri : RT @Rafagrodoro: Attentato nella Repubblica Democratica del Congo dove sono rimasti uccisi l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il ca… - ComEroe : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo l’ambasciatore Rep.Congo: Farnesina conferma il decesso dell'ambasciatore e carabiniere Affaritaliani.it