Congo, attacco a convoglio Onu: morti ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio e un carabiniere della sua scorta sono rimasti uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite a Goma, nell'est del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'in Repubblica Democratica del, Luca Attanasio e undella sua scorta sono rimasti uccisi in una undelle Nazioni Unite a Goma, nell'est del ...

