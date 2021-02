Con il governo Draghi non inizia ma finisce la tregua sociale (Di martedì 23 febbraio 2021) La composizione del governo Draghi, e prima ancora la natura della manovra che aveva portato alla fine del Conte bis, già lasciano trasparire molto di ciò che ci attende. Tralasciamo pure gli aspetti «vintage» e maschilisti della nuova compagine, così come le preoccupazioni legate alla gestione della pandemia da parte di un governo a forte caratterizzazione leghista; guardiamo oltre la cortina di nebbia mediatica avvolta attorno al nuovo uomo della provvidenza. A colpire sono gli aspetti di restaurazione notabilare, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 febbraio 2021) La composizione del, e prima ancora la natura della manovra che aveva portato alla fine del Conte bis, già lasciano trasparire molto di ciò che ci attende. Tralasciamo pure gli aspetti «vintage» e maschilisti della nuova compagine, così come le preoccupazioni legate alla gestione della pandemia da parte di una forte caratterizzazione leghista; guardiamo oltre la cortina di nebbia mediatica avvolta attorno al nuovo uomo della provvidenza. A colpire sono gli aspetti di restaurazione notabilare, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : In piazza a Roma con i ristoratori, le aperture serali rappresentano una richiesta di BUONSENSO, condivisa anche da… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio e il Governo si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e dell’Arma dei… - ignaziocorrao : Il sottosegretario @ale_villarosa è stato uno dei migliori esponenti del governo precedente. Persona con la testa d… - NadiaAm93073906 : RT @Herbert403: Col nuovo Dpcm, in area rossa, divieto assoluto di visitare casa di parenti pur con tutte le limitazioni che c'erano prima.… - Ang9717 : @borghi_claudio @yahoo_italia Con un governo unico mondiale? No grazie, scordatelo Visco -