Chi rifiuta di vaccinarsi non sarà risarcito dall'Inail? (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'Inail non risarcirà chi si rifiuta di effettuare la vaccinazione anti COVID e poi risulterà positivo? Dopo il caso emblematico del San Martino di Genova oggi il Corriere spiega che, anche se l'istruttoria dell'Inail per i 15 infermieri non è stata chiusa, l'orientamento per quanto riguarda il risarcimento è quello di non considerare infortunio il contagio: L'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano è oggi componente del consiglio d'amministrazione dell'Inail. Premette di parlare a titolo personale, ma non ha dubbi: «La soluzione migliore—spiega — sarebbe una legge sull'obbligo di vaccinazione, almeno per alcune categorie». Ma questa scelta, presa in considerazione dal precedente governo, è stata scartata per timore che fosse controproducente. «A mio giudizio — dice ancora Damiano —èlogico che chi decide di non vaccinarsi e svolge una mansione a rischio ...

