Caso Pompei e Carandini, quando il vecchio vuol uccidere il giovane (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – A proposito del futuro che spetta ai giovani, che bisogna far spazio alle nuove generazioni. Giù il cappello. Chi accusa è archeologo e accademico illustre, Andrea Carandini, ha scritto libri famosi, è studioso eccelso, ha 83 anni e su Google il suo nome rimanda a 181.000 segnalazioni. Parla molto, ultima polemica sulla nomina del giovane archeologo italo-tedesco Gabriel Zuchtriegel, 39 anni, come nuovo direttore del sito di Pompei, scelto dal ministero di Dario Franceschini. Ma ogni tanto, col massimo rispetto, si può dire a questi gagliardi studiosi che hanno anche un po’ stufato? Di lasciar fare un pochino ai giovani? Di tenersi, di dare consigli gratis e su richiesta? Anche sbagliando si impara. Certo, forse nel caso di questi studiosi eccelsi anche quand’erano giovani avevano sapienza da ottantenni. Ma noi che possiamo farci? Siamo normali esseri umani, stanchi di vedere la scena sempre affollata di illustri anziani che, beffa tra le beffe, poi sempre accennano che bisogna dare spazio ai giovani, metterli alla prova ecc. ecc. Proprio loro, gli inamovibili. E, guarda che caso, l’attacco al giovane direttore scelto per rilanciare Pompei è sempre spostato sul versante della vile pecunia rispetto alla Cultura, con la ‘C’ maiuscola mi raccomando, che loro difendono. Eh sì, scrive Carandini: “Il ministero prima ha voluto una commissione che è riuscita a scartare i migliori… e poi il ministro ha scelto non il migliore della finale terna – un funzionario del medesimo ministero – ma una persona che giudico non all’altezza, già direttore a Paestum, con idee di valorizzazione più commerciali e spettacolari che intrinsecamente culturali: dedito alla mera immagine, alla vaga bellezza…“. E chissà su chi puntava il nostro, lasciamo stare. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – A proposito del futuro che spetta ai giovani, che bisogna far spazio alle nuove generazioni. Giù il cappello. Chi accusa è archeologo e accademico illustre, Andrea Carandini, ha scritto libri famosi, è studioso eccelso, ha 83 anni e su Google il suo nome rimanda a 181.000 segnalazioni. Parla molto, ultima polemica sulla nomina del giovane archeologo italo-tedesco Gabriel Zuchtriegel, 39 anni, come nuovo direttore del sito di Pompei, scelto dal ministero di Dario Franceschini. Ma ogni tanto, col massimo rispetto, si può dire a questi gagliardi studiosi che hanno anche un po’ stufato? Di lasciar fare un pochino ai giovani? Di tenersi, di dare consigli gratis e su richiesta? Anche sbagliando si impara. Certo, forse nel caso di questi studiosi eccelsi anche quand’erano giovani avevano sapienza da ottantenni. Ma noi che possiamo farci? Siamo normali esseri umani, stanchi di vedere la scena sempre affollata di illustri anziani che, beffa tra le beffe, poi sempre accennano che bisogna dare spazio ai giovani, metterli alla prova ecc. ecc. Proprio loro, gli inamovibili. E, guarda che caso, l’attacco al giovane direttore scelto per rilanciare Pompei è sempre spostato sul versante della vile pecunia rispetto alla Cultura, con la ‘C’ maiuscola mi raccomando, che loro difendono. Eh sì, scrive Carandini: “Il ministero prima ha voluto una commissione che è riuscita a scartare i migliori… e poi il ministro ha scelto non il migliore della finale terna – un funzionario del medesimo ministero – ma una persona che giudico non all’altezza, già direttore a Paestum, con idee di valorizzazione più commerciali e spettacolari che intrinsecamente culturali: dedito alla mera immagine, alla vaga bellezza…“. E chissà su chi puntava il nostro, lasciamo stare.

Agenzia_Dire : Ogni tanto, col massimo rispetto, si può dire a questi gagliardi studiosi che hanno anche un po’ stufato? Dopo le p… - Bene_Pierf : Ci sono delle righe (importanti) di Carandini su Pompei e nessuno in redazione che le ha sistemate. (Le tengo comun… - Matt_Orlandi : @Pietro_Praglio @darioricci1292 Nel caso di Domiziano la sua è stata anche un po' 'sfiga', visto che suo fratello e… - GiannijStinson5 : @Corriere Non ho capito bene dove. Per caso a Pompei? - ArjunaCecchetti : @StracciVolano @lasorelladiKarl @radiopopmilano In realtà è la potenza del deposito archeologico sottostante che au… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Pompei Scavi di Pompei, via gli abusi a ridosso della Villa dei misteri ... esplorando e mettendo in luce le sue relazioni con la città di Pompei e il territorio circostante. ... In tal caso si tratta di un vecchio casolare, che ricade in prossimità del sito archeologico di ...

Legalità del territorio, 2 interventi a Pompei e Castellammare. ... esplorando e mettendo in luce le sue relazioni con la città di Pompei e il territorio circostante. ... In tal caso si tratta di un vecchio casolare, che ricade in prossimità del sito archeologico di ...

Caso Pompei e Carandini, quando il vecchio vuol uccidere il giovane - DIRE.it Dire Pompei, sorvegliato speciale sorpreso fuori casa: arrestato Gli agenti del Commissariato di Pompei, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva in via Plinio a Pompei dove hanno arrestato Alfonso Alfano, ...

Archeologia e abusivismo, interventi a Pompei e Castellammare: sgomberati due casolari A partire dalle zone più prossime ai siti archeologici, sono attualmente in corso altre attività finalizzate al contrasto all’abusivismo ed alla riqualificazione del territorio ...

... esplorando e mettendo in luce le sue relazioni con la città die il territorio circostante. ... In talsi tratta di un vecchio casolare, che ricade in prossimità del sito archeologico di ...... esplorando e mettendo in luce le sue relazioni con la città die il territorio circostante. ... In talsi tratta di un vecchio casolare, che ricade in prossimità del sito archeologico di ...Gli agenti del Commissariato di Pompei, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva in via Plinio a Pompei dove hanno arrestato Alfonso Alfano, ...A partire dalle zone più prossime ai siti archeologici, sono attualmente in corso altre attività finalizzate al contrasto all’abusivismo ed alla riqualificazione del territorio ...