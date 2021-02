Caos Procure | Partito radicale | ' aderiamo ad appello magistrati | aderiscano tanti cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Oggi un significativo numero diindipendenti, non iscritti alle correnti della magistratura, ha lanciato dal sito toghe.blogspot.com, un appassionatoal Capo dello Stato Sergio Mattarella affinché intervenga, quale supremo garante della legalità costituzionale, per far rientrare nell'alveo della Costituzione repubblicana, l'autogoverno della magistratura di cui si sono impossessate, in termini esclusivi e predatori, le fameliche correnti che hanno fagocitato il Csm e tutte le delicate decisioni che in questo organo di rilevanza costituzionale vengono quotidianamente assunte. Nell', in cui si chiede anche l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, si indica la strada per liberare la magistratura dalla correntocrazia: elezioni del Csm previo sorteggio dei candidati ...