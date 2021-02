Camogli. Frana parte del cimitero: orrido spettacolo centinaia di bare in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un orrido spettacolo. Un costone è Franato accompagnato dal macabro spettacolo di centinaia di bare che galleggiano in acqua. È successo a Camogli (Genova) dove oggi è Franato il terreno che ospitava una parte del cimitero. A lanciare l’allarme sono stati alcuni operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di alcuni colombai. Hanno prima sentito un forte rumore poi il terreno ha iniziato a vibrare e in pochi secondi la parete della falesia con alcuni colombai si è staccata ed è precipitata in mare da diverse decine di metri. Il rumore del crollo ai piedi della scogliera è stato avvertito da tutti gli abitanti. Il cimitero si trova lungo la strada che da Recco raggiunge il ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un. Un costone èto accompagnato dal macabrodidiche galleggiano in acqua. È successo a(Genova) dove oggi èto il terreno che ospitava unadel. A lanciare l’allarme sono stati alcuni operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di alcuni colombai. Hanno prima sentito un forte rumore poi il terreno ha iniziato a vibrare e in pochi secondi la parete della falesia con alcuni colombai si è staccata ed è precipitata inda diverse decine di metri. Il rumore del crollo ai piedi della scogliera è stato avvertito da tutti gli abitanti. Ilsi trova lungo la strada che da Recco raggiunge il ...

