Azimut si rafforza in USA | completata acquisizione 55% Sanctuary Wealth Group

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo, attraverso la sua controllata statunitense AZ US Holdings, ha completato l’del 55% di(SWG), una delle principali società americane indipendenti dimanagement, che offre ai consulenti finanziari la possibilità di costruire e gestire il proprio business con il supporto di una piattaforma avanzata. L’sarà finanziata attraverso un aumento di capitale riservato al fine di finanziare il business plan concordato dalle parti. La quota rimanente resterà nelle mani del senior management e dei consulenti finanziari di SWG. L’accordo prevede che l’attuale management dicollaborino per far crescere l’attività negli Stati Uniti nel medio-lungo ...

Ultime Notizie dalla rete : Azimut rafforza

Il Messaggero

Azimut è entrata nel mercato degli Stati Uniti per la prima volta nel 2015, con un'iniziativa greenfield a Miami nel settore della consulenza finanziaria, AZ Apice, successivamente rafforzatasi...