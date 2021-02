Alessandro Di Battista | il 22 febbraio è una data che ricorderà per sempre

HuffPostItalia : Alessandro Di Battista si è disiscritto dal Movimento 5 stelle - davidefaraone : Gira una teoria secondo la quale il governo sarebbe più spostato a destra ora che alcuni grillini non hanno votato… - artnewsit : #AlessandroDiBattista è ufficialmente fuori dal #M5s: non risulta più iscritto - foggylady : RT @occhio_notizie: #DiBattista lascia ufficialmente il #M5S - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Alessandro Di Battista si è disiscritto dal Movimento 5 stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Battista

Diè formalmente fuori dal Movimento 5 stelle . L'ex deputato, come anticipato dalle agenzie e confermato a ilfattoquotidiano.it, ha infatti rinunciato all'iscrizione al M5s. E, ...Altro che Governo dei migliori, è il Governo dei conflitti di interessi (diDi) / 2. Draghi e la politica dei due forni (con la "benedizione" del Colle). Niente cabina di regia ...Lo strappo tra Alessandro Di Battista e il Movimento 5 Stelle si è compiuto. L'ex parlamentare, fuori dalla scena politica da molti anni ma ancora voce influente all'interno del M5S per la frangia dei ...Alessandro Di Battista, ex deputato pentastellato, ha detto definitivamente addio al Movimento 5 stelle. Avrebbe infatti eliminato la sua iscrizione al movimento pentastellato e non risulterebbe più n ...