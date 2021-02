43enne di Limbiate | aveva vinto il Premio Nassiriya I tre figli e la moglie attivista

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Originario di, nella carriera diplomatica dal 2003, era in Congo dal 2017: dal 2019 era stato nominato ambasciatore straordinario. Il sindaco del suo Paese: «Resterà per sempre il nostro fanciullo immortale»

Ultime Notizie dalla rete : 43enne Limbiate

Il Sussidiario.net

I carabinieri della Tenenza di Cesano Madernohanno fermato due pusher italiani: undi, pregiudicato, è stato sorpreso mentre usciva dall'area boschiva a ridosso della ex fermata dei ...Undi, pregiudicato, è stato sorpreso mentre usciva dall'oramai celeberrima zona di spaccio a ridosso della ex fermata dei treni Ceriano Laghetto - Groane. Addosso aveva oltre 40 ...Luca Attanasio, chi è l’ambasciatore italiano ucciso in Congo in un agguato a Goma: morto anche un carabiniere della scorta. Il profilo e la missione Terribile notizia in arrivo dalla Repubblica ...