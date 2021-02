Voyage, una stupenda avventura disegnata a mano è ora disponibile su Steam (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori indipendenti di Venturos, hanno pubblicato su Steam il loro primo titolo: si tratta di Voyage, un'avventura dalla stupenda grafica realizzata a mano. In questo particolare titolo, due personaggi dovranno esplorare una serie di paesaggi maestosi, risolvendo puzzle ambientali e cercando di risolvere un importante mistero. Voyage è stato chiaramente concepito per essere giocato in co-op con un amico, ma è possibile affrontarlo senza problemi anche in singleplayer. Nel titolo non ci sono dialoghi, la storia deve essere interpretata e compresa tramite quello che vedrete a schermo. La longevità, di 2-3 ore, non è elevatissima, ma è sufficiente per vivere un'esperienza interessante. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori indipendenti di Venturos, hanno pubblicato suil loro primo titolo: si tratta di, un'dallagrafica realizzata a. In questo particolare titolo, due personaggi dovranno esplorare una serie di paesaggi maestosi, risolvendo puzzle ambientali e cercando di risolvere un importante mistero.è stato chiaramente concepito per essere giocato in co-op con un amico, ma è possibile affrontarlo senza problemi anche in singleplayer. Nel titolo non ci sono dialoghi, la storia deve essere interpretata e compresa tramite quello che vedrete a schermo. La longevità, di 2-3 ore, non è elevatissima, ma è sufficiente per vivere un'esperienza interessante. Leggi altro...

