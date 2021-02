Vortice Polare ed il meteo di Marzo a rischio di raffica di colpi di coda d’Inverno

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ilmodula anche la fase mite di questo periodo. Ma potrebbe causare una serie didiinvernali a. C’è poco da scherzare, soprattutto quando in ballo ci sono le sorti di una stagione. In questo caso parliamo delle sorti della Primavera, che mai come quest’anno potrebbe risentire di alcune situazioni atmosferiche particolari.in rinforzo: conseguenze sulla Primavera Durante l’Inverno (soprattutto a cavallo tra fine dicembre e la prima metà di gennaio) s’è fatto un gran parlare del. Pensavamo di poterci lasciare alle spalle certi argomenti, invece dobbiamo necessariamente riconsiderarli. Per quale motivo? Beh, semplice, perché è ampiamente confermato il rinforzo del ...

Inverno, ultimi sussulti Non stiamo qui a tediarvi con le solite storie sulin rinforzo, lo abbiamo già scritto e non vogliamo ripeterci. Puntiamo al risultato, ovvero al fatto che ...C'è poco da scherzare, soprattutto quando in ballo ci sono le sorti di una stagione. In questo caso parliamo delle sorti della Primavera, che mai come quest'anno potrebbe risentire di alcune situazion ...Se l'Inverno vorrà battere un altro colpo è bene che si decida. E' bene che si sbrighi, perché il tempo a disposizione è poco. Poco non tanto perché arriva marzo (che sappiamo essere un mese capace di ...