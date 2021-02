Usa, startup e internazionalizzazione: rinnovato il bando per le borse di studio (Di domenica 21 febbraio 2021) In considerazione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria è stato rinnovato il bando per le borse di studio speciali Covid-19 a copertura parziale che saranno assegnate dalla Fondazione Italia USA, oltre alle 1000 già erogate ogni anno, per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. Sono state bandite ulteriori 100 borse di studio. La scadenza per le domande è il 31 marzo 2021. Le borse di studio saranno dirette a giovani laureati meritevoli, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà economica. Saranno valutate anche domande di imprenditori e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) In considerazione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria è statoilper ledispeciali Covid-19 a copertura parziale che saranno assegnate dalla Fondazione Italia USA, oltre alle 1000 già erogate ogni anno, per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. Sono state bandite ulteriori 100di. La scadenza per le domande è il 31 marzo 2021. Ledisaranno dirette a giovani laureati meritevoli, allo scopo di favorire l’con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà economica. Saranno valutate anche domande di imprenditori e ...

startup_italia : La startup Olive, fondata dall’ex vicepresidente di Walmart Nate Faust, ha scelto una strada alternativa ai box usa… - startup_italia : In California quasi la metà dei casi di intolleranza denunciati contro gli asiatici negli USA - StarsUptw : #startup BookYourBeach, conosciamo il progetto con Roberta che ci spiega l'idea/mercato, come vengono canalizzate l… - pacifici : RT @israelitico: La @PaloAltoNtwks acquisisce la startup israeliana @bridgecrewio per $200 milioni È la settima #startup israeliana acquist… - israelitico : La @PaloAltoNtwks acquisisce la startup israeliana @bridgecrewio per $200 milioni È la settima #startup israeliana… -