Sfogo della Dalla Chiesa "Reddito pure a loro? ?Viene da esplodere..." (Di domenica 21 febbraio 2021) Francesca Galici Durissimo commento di Rita Dalla Chiesa sul caso dei 145 condannati per mafia e familiari scoperti a Palermo e percettori del Reddito di cittadinanza La notizia della scoperta di 145 individui legati alle organizzazioni mafiose che percepivano il Reddito di cittadinanza ha indignato molti, anche se non tutti. I percettori finiti nel mirino delle forze dell'ordine sono 50 condannati e 95 familiari, che hanno omesso la dichiarazione sui loro precedenti penali nell'autocertificazione obbligatoria da presentare per la richiesta. Per loro è scattata l'indagine per truffa aggravata. Si calcola un esborso non dovuto da parte dello Stato di 1.2 milioni di euro. "È strano che nessuno avesse capito o intuito quello che stava accadendo. 145 ...

