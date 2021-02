Rescue conquista il web con il brano “Solo tu”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Primi riscontri positivi per “tu”, il quarto singolo didisponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali Primi positivissimi riscontri per “Tu”, il nuovo singolo con il qualeè tornato in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da lunedì 25 gennaio. Ilè infatti stato subito inserito nella playlist di Rai Radio 2 Indie … L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Rescue conquista

Corriere Nazionale

La gamma di prodotti è ampia, si va dai coltelli Sport, agli Utility, alla Caccia, e poi High-Tech, coltelli da Collezione,, Multiuso. La curiosità? C hi ama le passeggiate nei boschi alla ...La gamma di prodotti è ampia, si va dai coltelli Sport, agli Utility, alla Caccia, e poi High-Tech, coltelli da Collezione,, Multiuso. La curiosità? C hi ama le passeggiate nei boschi alla ...Primi riscontri positivi per “Solo tu”, il quarto singolo di Rescue disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali Primi positivissimi riscontri per “Solo Tu”, il nuovo singolo con ...