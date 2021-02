Parma Udinese 2-2 LIVE: occasionissime sprecate da Nestorovski e Gagliolo (Di domenica 21 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Parma e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Udinese 2-2 MOVIOLA 3? Gol Cornelius – Parma subito in vantaggio. Colpo di tacco di Hernani, Pezzella scarica a Hernani, Mihaila lascia nuovamente il pallone al terzino che mette dentro un gran pallone per Cornelius che anticipa tutti e trova l’1-0. 6? Occasione Karamoh – Grande azione dell’ex Inter sulla fascia: passaggio rasoterra al centro e Mihaila per poco non arriva al tap-in. 14? Occasione Cornelius – Ancora cross di Pezzella e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-2 MOVIOLA 3? Gol Cornelius –subito in vantaggio. Colpo di tacco di Hernani, Pezzella scarica a Hernani, Mihaila lascia nuovamente il pallone al terzino che mette dentro un gran pallone per Cornelius che anticipa tutti e trova l’1-0. 6? Occasione Karamoh – Grande azione dell’ex Inter sulla fascia: passaggio rasoterra al centro e Mihaila per poco non arriva al tap-in. 14? Occasione Cornelius – Ancora cross di Pezzella e ...

PsicoPolicy : E volete prendervi l’intera serie A? Così Parma-Udinese ora! Fate schifo! @DAZN_IT @SkyItalia #dazn1+ #DAZN - ItaSportPress : Serie A, pareggio in rimonta dell'Udinese a Parma - - Dega87A22 : @PIER0994 Stavo guardando Parma-Udinese ed è sparito tutto a 10 minuti dalla fine: è rimasto solo il logo di DAZN 1+ in alto a destra - tuttonapoli : Il Parma si spegne nella ripresa: all'Udinese riesce la rimonta - Fiorentinanews : L’Udinese pareggia in rimonta contro il Parma (che rimane lontano) e raggiunge la Fiorentina.Guarda la NUOVA CLASSI… -