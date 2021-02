"Oggi è meglio di un anno fa". Codogno inaugura il suo memoriale: (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - "Oggi è meglio di un anno fa", è la considerazione del ferroviere Felice indicando i compaesani affollarsi attorno al memoriale. La sua è una prospettiva originale: “Vedere la gente camminare per strada mi riporta a quando hanno chiuso la stazione. Per 30 anni ho visto i treni andare dritti, ascoltato i pendolari lamentarsi dei ritardi o della fatica. Poi, all'improvviso, la stazione deserta, le sale d'attesa chiuse. Sembrava che in questo paese non ci vivesse più nessuno. Ho ancora i brividi”. "Resilienza, comunità e ripartenza" Felice, gli speaker di radio ‘Zona rossa', gli anziani solitari in bicicletta, la gente affacciata sui balconi, uomini e donne che alla domanda di giornalisti provenienti da tutto il mondo sul significato di questo giorno non hanno parole da spendere ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - "di unfa", è la considerazione del ferroviere Felice indicando i compaesani affollarsi attorno al. La sua è una prospettiva originale: “Vedere la gente camminare per strada mi riporta a quando hchiuso la stazione. Per 30 anni ho visto i treni andare dritti, ascoltato i pendolari lamentarsi dei ritardi o della fatica. Poi, all'improvviso, la stazione deserta, le sale d'attesa chiuse. Sembrava che in questo paese non ci vivesse più nessuno. Ho ancora i brividi”. "Resilienza, comunità e ripartenza" Felice, gli speaker di radio ‘Zona rossa', gli anziani solitari in bicicletta, la gente affacciata sui balconi, uomini e donne che alla domanda di giornalisti provenienti da tutto il mondo sul significato di questo giorno non hparole da spendere ...

borghi_claudio : Il piano di Alitalia che oggi i giornali 'scoprono' con l'ipotesi Lufthansa era quello immaginato dal governo prece… - OptaPaolo : 47 - Francesco #Caputo ha segnato 47 gol in Serie A negli ultimi 3 campionati (dal 2018/19 ad oggi), solo tre gioca… - raffaellapaita : «Il tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo. Oggi noi abbiamo, come acc… - ANCAFEBIA : RT @Redblack100x100: Meglio perdere un derby che tifare Inter, questa è la mia unica certezza di oggi #DerbyMilano #MilanInter #Milan - FAspromonti : @mruspandini @FratellidItalia @vocedelpatriota La sinistra odia, non argomenta le discussioni. Quando non sa che di… -