Novak Djokovic batte Medvedev e conquista il nono Australian Open (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic non perdona. Il numero 1 del mondo, nella mattinata italiana, ha battuto nella finale degli Australian Open il russo Daniil Medvedev. Il serbo ha prevalso con il punteggio di 7-5 6-2 6-2 dopo 1h e 53 minuti di partita. Per “Nole” si tratta del nono sigillo a Melbourne, il diciottesimo in carriera (meno due rispetto a Federer e Nadal). Salgono inoltre a 21 le partite vinte consecutivamente nello Slam Australiano da Djokovic, uscito vincitore dalle ultime tre edizioni. Onore comunque a Medvedev, che da lunedì scavalcherà in classifica Dominic Thiem e si piazzerà alla posizione numero 3 del ranking mondiale. Djokovic ha la meglio in un primo set combattuto Per Medvedev l’inizio è da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)non perdona. Il numero 1 del mondo, nella mattinata italiana, ha battuto nella finale degliil russo Daniil. Il serbo ha prevalso con il punteggio di 7-5 6-2 6-2 dopo 1h e 53 minuti di partita. Per “Nole” si tratta delsigillo a Melbourne, il diciottesimo in carriera (meno due rispetto a Federer e Nadal). Salgono inoltre a 21 le partite vinte consecutivamente nello Slamo da, uscito vincitore dalle ultime tre edizioni. Onore comunque a, che da lunedì scavalcherà in classifica Dominic Thiem e si piazzerà alla posizione numero 3 del ranking mondiale.ha la meglio in un primo set combattuto Perl’inizio è da ...

