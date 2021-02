L’orrore contro Vittorio Brumotti | l’aggressione violenta | gravi conseguenze

Leggi su viagginews

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora una nuova aggressioneper l’inviato di Striscia la notizia,: ecco cos’è successo conAncora problemi per, inviato da anni di Striscia la notizia. Il 20 febbraio 2021 è stato vittima di una nuova aggressione insieme alla sua troupe a Brescia in via Rizzo. Celebre per realizzare servizi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com