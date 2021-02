Lo spettacolo di «Sua Maestà» Etna con fontane di lava e colate (che non sono pericolose) – Il video (Di domenica 21 febbraio 2021) L’Etna a Catania è declinato al femminile e viene chiamato «a Muntagna» e «Sua Maestà». Una concittadina illustre che è tornata a dare spettacolo. Una fontana di lava e un trabocco lavico dal cratere di Sud-Est cominciato poco prima della mezzanotte ha generato getti di lava alti 800-1.000 metri. Un fenomeno – corredato di una Luna che tramontava – che si è concluso intorno alle 2 di notte con tanto di colate di lava che hanno continuato ad avanzare, molto lentamente. Il flusso lavico diretto verso sud-ovest, invece, ha percorso solo poche centinaia di metri. ORIETTA SCARDINO/ANSA Il parossismo del 21 febbraio «Colata lavica lontana dalle zone popolate» Uno spettacolo della natura che non ha causato disagi né alla popolazione né ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) L’a Catania è declinato al femminile e viene chiamato «a Muntagna» e «Sua». Una concittadina illustre che è tornata a dare. Una fontana die un trabocco lavico dal cratere di Sud-Est cominciato poco prima della mezzanotte ha generato getti dialti 800-1.000 metri. Un fenomeno – corredato di una Luna che tramontava – che si è concluso intorno alle 2 di notte con tanto didiche hanno continuato ad avanzare, molto lentamente. Il flusso lavico diretto verso sud-ovest, invece, ha percorso solo poche centinaia di metri. ORIETTA SCARDINO/ANSA Il parossismo del 21 febbraio «Colata lavica lontana dalle zone popolate» Unodella natura che non ha causato disagi né alla popolazione né ...

