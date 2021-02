Le donne sono più brave a “intuire” i pensieri (Di domenica 21 febbraio 2021) Avete presente The Mentalist? Ebbene, a prescindere dalla spettacolarizzazione di una capacità innata, c’è modo comunque di “allenarci” a capire cosa stanno pensando le altre persone perché tutti, in teoria, possono sviluppare questa competenza. In particolare, prestare attenzione alle proprie percezioni su quanto stanno pensando gli altri potrebbe essere molto utile anche in condizioni complesse, come ad esempio in caso di autismo, condizione che può portare appunto a difficoltà nella relazione. Per questo è importante una ricerca che ha visto partecipare tre università inglesi, Londra, Bath e Cardiff, che ha consentito anche di sviluppare un questionario “su misura” per svelare le potenzialità della nostra mente nel comprendere i pensieri altrui. Un approccio originale Un dato iniziale emerge dalla lettura dello studio, pubblicato sulla rivista ... Leggi su dilei (Di domenica 21 febbraio 2021) Avete presente The Mentalist? Ebbene, a prescindere dalla spettacolarizzazione di una capacità innata, c’è modo comunque di “allenarci” a capire cosa stanno pensando le altre persone perché tutti, in teoria, possviluppare questa competenza. In particolare, prestare attenzione alle proprie percezioni su quanto stanno pensando gli altri potrebbe essere molto utile anche in condizioni complesse, come ad esempio in caso di autismo, condizione che può portare appunto a difficoltà nella relazione. Per questo è importante una ricerca che ha visto partecipare tre università inglesi, Londra, Bath e Cardiff, che ha consentito anche di sviluppare un questionario “su misura” per svelare le potenzialità della nostra mente nel comprendere ialtrui. Un approccio originale Un dato iniziale emerge dalla lettura dello studio, pubblicato sulla rivista ...

