Juventus, rinnovo in difesa: Paratici è pronto a blindare il difensore (Di domenica 21 febbraio 2021) Juventus -Importanti aggiornamenti sul futuro di Radu Dragusin riportate da Gianluigi Longari sul suo profilo Twitter. Importanti novità per quanto concerne il futuro di Dragusin. Il difensore rumeno della Juventus, infatti, stando a quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, è intenzionato a prolungare il contratto con i bianconeri per almeno quattro anni. Juventus, rinnovo in vista per Dragusin Non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, ma la fumata bianca appare ormai ad un passo. Nelle ultime settimane si sono tenuti dei summit importanti tra i vertici dirigenziali della Juve e gli agenti del calciatore per cercare di trovare un punto d’incontro. E l’intesa pare essere in dirittura d’arrivo. Leggi anche: Mercato Juventus, doppia contropartita per ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 febbraio 2021)-Importanti aggiornamenti sul futuro di Radu Dragusin riportate da Gianluigi Longari sul suo profilo Twitter. Importanti novità per quanto concerne il futuro di Dragusin. Ilrumeno della, infatti, stando a quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, è intenzionato a prolungare il contratto con i bianconeri per almeno quattro anni.in vista per Dragusin Non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, ma la fumata bianca appare ormai ad un passo. Nelle ultime settimane si sono tenuti dei summit importanti tra i vertici dirigenziali della Juve e gli agenti del calciatore per cercare di trovare un punto d’incontro. E l’intesa pare essere in dirittura d’arrivo. Leggi anche: Mercato, doppia contropartita per ...

