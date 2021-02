Juventus, prove di Rabiot: il francese prova il sorpasso nelle gerarchie (Di domenica 21 febbraio 2021) La Juventus si appresta a preparare gli ultimi allenamenti in vista della gara di domani sera all’Allianz Stadium. Il Crotone di Stroppa proverà ad approfittare del momento negativo dei bianconeri reduci dalle due sconfitte consecutive nelle trasferte di Napoli e Porto. I calabresi sono il fanalino di coda della Serie A e proveranno di tutto per portare a casa almeno un punto dalla difficilissima trasferta di Torino. La squadra di Pirlo invece deve dimenticare in fretta la serata del Do Dragao per immergersi nuovamente in clima campionato dove la situazione continua ad essere critica ma non del tutto compromessa nonostante i tanti punti buttati. Dalla partita di andata che finì 1-1 a quella che si giocherà lunedì non è cambiato tantissimo. La Juventus continua ad avere le stesse problematiche ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Lasi appresta a preparare gli ultimi allenamenti in vista della gara di domani sera all’Allianz Stadium. Il Crotone di Stropparà ad approfittare del momento negativo dei bianconeri reduci dalle due sconfitte consecutivetrasferte di Napoli e Porto. I calabresi sono il fanalino di coda della Serie A eranno di tutto per portare a casa almeno un punto dalla difficilissima trasferta di Torino. La squadra di Pirlo invece deve dimenticare in fretta la serata del Do Dragao per immergersi nuovamente in clima campionato dove la situazione continua ad essere critica ma non del tutto compromessa nonostante i tanti punti buttati. Dalla partita di andata che finì 1-1 a quella che si giocherà lunedì non è cambiato tantissimo. Lacontinua ad avere le stesse problematiche ...

