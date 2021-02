Ilaria D'Amico: "Ho perso mia sorella, il mio punto di riferimento. Avrei dato parti di me per salvarla" (Di domenica 21 febbraio 2021) “Non riesco a parlare molto di Catia perché ho una commozione che mi spezza il respiro”. Ilaria D’Amico non trattiene le lacrime. Ospite nel salotto di Verissimo, la conduttrice si è raccontata, ricordando anche la dolorosa scomparsa della sorella Catia, di 12 anni più grande di lei, scomparsa qualche mese fa. “Lei per me era il punto di riferimento” ha detto commossa “Abbiamo poi vissuto l’ultima parte del cammino insieme, scambiandoci le forze reciproche. Lei non aveva bisogno di sapere tutto, così ha combattuto fino alla fine. Ci ha donato giorno dopo giorno la sua ironia e la sua capacità di crederci fino in fondo” Avrebbe voluto poter fare qualcosa per salvarla: “Le Avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) “Non riesco a parlare molto di Catia perché ho una commozione che mi spezza il respiro”.D’non trattiene le lacrime. Ospite nel salotto di Verissimo, la conduttrice si è raccontata, ricordando anche la dolorosa scomparsa dellaCatia, di 12 anni più grande di lei, scomparsa qualche mese fa. “Lei per me era ildi” ha detto commossa “Abbiamo poi vissuto l’ultima parte del cammino insieme, scambiandoci le forze reciproche. Lei non aveva bisogno di sapere tutto, così ha combattuto fino alla fine. Ci ha donato giorno dopo giorno la sua ironia e la sua capacità di crederci fino in fondo” Avrebbe voluto poter fare qualcosa per: “Leregalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, ...

