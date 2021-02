I birmani non si arrendono per Aung Sang Suu Kyi. Ma la repressione è sempre più violenta: tre morti (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono passati 21 giorni da quando i militari hanno preso il potere. Nonostante il black out della rete internet i manifestanti ogni week end tornano in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono passati 21 giorni da quando i militari hanno preso il potere. Nonostante il black out della rete internet i manifestanti ogni week end tornano in ...

