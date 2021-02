Gazzetta: Osimhen, il tempo degli alibi è scaduto (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella gara di andata contro l’Atalanta, il 17 ottobre scorso, Victor Osimhen fu uno dei marcatori del 4-1 rifilato alla squadra di Gasperini (con Lozano, autore di una doppietta, e Politano). Oggi il nigeriano sarà ancora in campo, sperando di ritrovarsi. La Gazzetta dello Sport scrive: “Gattuso finora ha sempre difeso Osimhen, dopo averlo rimpianto – sulla fiducia – quando combatteva con una lussazione alla spalla e poi con il Covid. Ma il tempo degli alibi è quasi scaduto: l’orologio, anche se hai solo 22 anni, scorre meno lentamente se sul cartellino il prezzo indicato è 70 milioni; se lo strombazzato attacco della profondità è rimasto un concetto piuttosto astratto invece che arma impropria, e per colpe di chi (sue o della squadra) non è ancora chiaro”. La rosea fa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella gara di andata contro l’Atalanta, il 17 ottobre scorso, Victorfu uno dei marcatori del 4-1 rifilato alla squadra di Gasperini (con Lozano, autore di una doppietta, e Politano). Oggi il nigeriano sarà ancora in campo, sperando di ritrovarsi. Ladello Sport scrive: “Gattuso finora ha sempre difeso, dopo averlo rimpianto – sulla fiducia – quando combatteva con una lussazione alla spalla e poi con il Covid. Ma ilè quasi: l’orologio, anche se hai solo 22 anni, scorre meno lentamente se sul cartellino il prezzo indicato è 70 milioni; se lo strombazzato attacco della profondità è rimasto un concetto piuttosto astratto invece che arma impropria, e per colpe di chi (sue o della squadra) non è ancora chiaro”. La rosea fa ...

napolista : Gazzetta: Osimhen, il tempo degli alibi è scaduto “L’orologio, anche se hai solo 22 anni, scorre meno lentamente se… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Napoli, finita l’ora degli alibi per Osimhen: il… - tuttonapoli : Gazzetta - Napoli non capì Zapata e oggi fa fretta a Osimhen: per Victor è scaduto il tempo degli alibi - generacomplotti : RT @giannitetti: Articolo inverosimile a livello giornalistico, fake news non verificata, ennesimo, grosso, scivolone di Gazzetta, ma anche… - sportli26181512 : Osimhen contro Osimhen Victor smentisce il fratello: 'Nessuno parla per me. Amo Gattuso': Osimhen contro Osimhen Vi… -