(Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Insopportabili gli insulti rivolti a @Giorgiadal professor Giovanni Gozzini.una donna politica, un ordinario di storia all'Università ha detto ciò che si sente al mercato. La cultura misogina è trasversale, reagiscano gli uomini perché non se ne può davvero più”. Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria, presidente della commissione sul Femminicidio e la violenza di genere.

TV7Benevento : Fdi: Valente, 'contro Meloni misoginia insopportabile'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Valente

ilGiornale.it

... già candidato alle elezioni politiche del 2018 con il Partito Democratico, Mario, ... Tra 'ndrangheta e Mark Caltagirone:travolta dagli scandaliUn possibile avvicendamento potrebbe esserci alla Giustizia e si fa il nome di Valeriache ... A parte Lega e Fi, ritornate in maggioranza con la formula dell'unità nazionale (tranne, ...Nel corso di una trasmissione andata in onda su Controradio il 19 febbraio, lo storico e professore dell’università di Siena Giovanni Gozzini ha insultato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ...Sono volati insulti ieri durante la trasmissione 'Bene bene Male male' in onda su Controradio, da parte di Giovanni Gozzini storico e docente ...