Etna, l’incredibile eruzione vista dallo Spazio (Di domenica 21 febbraio 2021) L’attività stromboliana dell’Etna continua fra alti e bassi, in particolare sulla bocca del Cratere di Sud-Est. La recente eruzione dello scorso 16 febbraio è stata particolarmente violenta, con emissione di lapilli e cenere in atmosfera, poi ricaduti su alcuni paesi etnei. La straordinaria immagine delle colati laviche, vista dal Satellite Europeo Sentinel-2Il satellite europeo Sentinel-2 dell’ESA, a 786 chilometri d’altezza, ha immortalato una straordinaria immagine delle colate laviche successive del 18 febbraio. Il Satellite dell’Agenzia spaziale europea è passato sopra la Sicilia alle ore 10.40 di giovedì, scattando il prezioso contributo. L’immagine è stata riprocessata utilizzando la banda infrarossa a onde corte della missione per mostrare il flusso di lava in rosso brillante lungo i fianchi meridionali del vulcano ed ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) L’attività stromboliana dell’continua fra alti e bassi, in particolare sulla bocca del Cratere di Sud-Est. La recentedello scorso 16 febbraio è stata particolarmente violenta, con emissione di lapilli e cenere in atmosfera, poi ricaduti su alcuni paesi etnei. La straordinaria immagine delle colati laviche,dal Satellite Europeo Sentinel-2Il satellite europeo Sentinel-2 dell’ESA, a 786 chilometri d’altezza, ha immortalato una straordinaria immagine delle colate laviche successive del 18 febbraio. Il Satellite dell’Agenzia spaziale europea è passato sopra la Sicilia alle ore 10.40 di giovedì, scattando il prezioso contributo. L’immagine è stata riprocessata utilizzando la banda infrarossa a onde corte della missione per mostrare il flusso di lava in rosso brillante lungo i fianchi meridionali del vulcano ed ...

